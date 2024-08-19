Около станции казанского метро «Тулпар» обустроят арт-территорию

Около будущей станции казанского метро «Тулпар» обустроят общественное пространство. Проект отличается гармоничным сочетанием функциональности, национальных мотивов и современной архитектуры. Конкурс на концепцию проекта выиграл Консорциум TOBE Architects и NTML architects. Об этом сообщается на сайте архитектурного web-портала archi.ru.

Проект предполагает создание красивого и удобного общественного пространства, которое привлечет жителей микрорайона и всех горожан. Это место станет важной частью района и будет заметно выделяться на фоне остальной застройки.

Зимой территория может использоваться как каток. Пространство разделено таким образом, что шумные и активные зоны располагаются внутри площади, а тихие и спокойные — рядом с жилыми домами.



В основу архитектурной концепции легли мифология и традиции татарского народа. В центре площади установят арт-объект в виде сказочного крылатого коня Тулпара, выходящего из водоема. Форма скульптуры вдохновлена детскими рисунками и национальными орнаментами. Зонирование напоминает традиционный татарский женский костюм «хасите», украшенный символами богатства и защиты.

Напомним, станция «Тулпар» будет оформлена в соответствии с представлением детей о крылатом коне Тулпаре. Станцию дополнят динамической подсветкой: в будни перфорированные панели на колоннах и стенах будут озаряться теплым белым светом, а в праздничные дни — разноцветными огнями.

Дарья Пузикова