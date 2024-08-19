В Татарстан прибыли 20 эвакуированных жителей Курской области

В Татарстан прибыли 20 эвакуированных жителей Курской области, о чем сообщили в ГУ МЧС России по республике. Эвакуация прошла при помощи специального железнодорожного состава, который доставил людей из Самары в Татарстан.



Среди прибывших были пожилые люди, многие из которых нуждались в помощи и поддержке. Их сопровождали медики и социальные работники, чтобы обеспечить им необходимую помощь и уход.

Эвакуация прошла при помощи специального железнодорожного состава, который доставил людей из Самары в Татарстан. взято с телеграм канала ГУ МЧС России по РТ

Приехавших граждан разместили в специализированных учреждениях социального обслуживания в Лениногорском и Нурлатском районах Татарстана.



Напомним, что по состоянию на 10 августа из приграничных районов Курской области эвакуировали в общей сложности более 75 тысяч человек.

Олег Исаков