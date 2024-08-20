В Татарстане растет интерес к квартирам с террасами и подходящим под условия ИТ-ипотеки

Фото: Максим Платонов

Традиционно при покупке жилья покупатели обращают внимание на цену, количество комнат и месторасположение объекта. Однако, помимо этих базовых критериев, существуют и необычные запросы. Так, потенциальные покупатели из крупных городов часто ищут жилье сразу с парковкой, рядом с водоемом. На вторичном рынке востребованы двухуровневые квартиры и дома сталинской постройки.

Также некоторые пользователи хотят, чтобы в будущем жилье было оснащено панорамными окнами, террасой, подземным паркингом и торговым комплексом поблизости. Покупатели также отмечают нежелание жить на первом и последнем этажах, сообщили «Реальному времени» аналитики «Яндекс Недвижимость».

В Татарстане все чаще встречаются запросы на квартиры с террасой и школой в пешей доступности. В регионе представлено более полутора тысяч предложений с террасами по цене от 41 тыс. рублей за квадратный метр в старом фонде до 1,3 млн рублей за «квадрат» в новостройках. Жителей Казани больше интересуют варианты, подходящие под ИТ-ипотеку, чем под семейную. Важно отметить, что использование маткапитала указывается в фильтрах чаще, чем тип ипотеки. Кроме того, возрос интерес к покупке квартир по программе trade-in.

Сегодня не только москвичам, но и жителям других крупных городов важна транспортная доступность и близость к метро. Заметен и тренд на экологичность — горожане все чаще интересуются квартирами у воды и леса. Растет и количество нестандартных запросов. Покупатели становятся требовательнее и внимательнее относятся к выбору жилья, что создает на рынке предложение с необычными параметрами квартир.

Казань вошла в топ-3 мегаполисов, где сильнее всего упали продажи новостроек. Так, в столице Татарстана процентное падение сделок составило 65%.

Рената Валеева