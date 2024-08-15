Казань вошла в топ-3 мегаполисов, где сильнее всего упали продажи новостроек

Фото: Динар Фатыхов

Казань вошла в топ-3 мегаполисов, где сильнее всего упали продажи новостроек. Так, в столице Татарстана процентное падение сделок составило 65%. В целом в июле по стране в городах с населением более одного миллиона человек было зарегистрировано около 20 тыс. договоров долевого участия (ДДУ). За месяц спрос сократился на 46,6%, сообщает РБК со ссылкой на данные исследования аналитиков «Яндекс.Недвижимости» и сервиса «Пульс продаж новостроек».

Первое место в рейтинге городов-миллионников с самым высоким падением спроса на новостройки делят Челябинск, Ростов-на-Дону и Самара. В этих мегаполисах показатели составленных договоров долевого участия сократились на 70%. Согласно исследованию, второе место в топе занял Новосибирск, в котором продажи упали на 67%.

Напомним, в марте в Татарстане также сократился объем предложения вторичных квартир. Тогда показатели уменьшились на 31,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года — это только 23,5 тысячи объектов. Годом ранее было доступно 34 тысячи объектов.

Разиль Самигуллин