В Свияжске проведут экскурсию для участников саммита БРИКС в октябре
В дни проведения саммита БРИКС в Казани, музей-заповедник «Остров-град Свияжск» организует экскурсии для участников мероприятия. Для этого будет привлечено максимальное число экскурсоводов, владеющих иностранными языками, сообщили ТАСС в пресс-службе музея-заповедника.
— Для участников саммита БРИКС будут проводиться экскурсии по Свияжску и его музеям. Для того чтобы принять гостей, мы максимально мобилизуем экскурсоводов, владеющих иностранными языками, — сообщили в пресс-службе.
Напомним, Свияжск ожидает увеличения туристического потока в следующем году.
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