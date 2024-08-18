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Российские войска взяли под контроль населенный пункт Свиридоновка

13:11, 18.08.2024
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Свиридоновка
Фото: Мария Зверева

Подразделения российской группировки войск «Центр» в ходе активных действий освободили населенный пункт Свиридоновка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны России.

Напомним, 15 августа Минобороны сообщило о том, что российские войска восстановили полный контроль над населенным пунктом Крупец в Курской области.

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