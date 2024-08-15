Российские военные восстановили контроль над населенным пунктом Крупец в Курской области

Фото: Динар Фатыхов

Минобороны сообщило о том, что российские войска восстановили полный контроль над населенным пунктом Крупец в Курской области. В заявлении военного ведомства говорится, что в ходе операции противник был уничтожен.



Сегодня также стало известно, что российские военные освободили Ивановку в ДНР.

12 августа подразделения ВС РФ освободили населенный пункт Лисичное Донецкой Народной Республики.