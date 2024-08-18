Экс-замглавы Минобороны Тимур Иванов сдал загранпаспорт в отдел кадров

Фото: Максим Платонов

Бывший замминистра обороны России Тимур Иванов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, сдал свои заграничные паспорта в отдел кадров. Таким образом, он не сможет покинуть территорию страны и скрыться от следствия. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на судебные документы.

5 августа Иванов вновь попросил смягчить ему меру пресечения и отпустить из СИЗО. Защита предоставила суду положительную характеристику обвиняемого, указала на его постоянное место жительства, прочные социальные связи, наличие на иждивении малолетних детей, статуса участника боевых действий и ряда наград, в том числе государственных.

24 апреля суд в Москве арестовал Иванова на два месяца до 23 июня, затем продлил арест до 23 сентября. По делу Иванова также проходят бизнесмен Сергей Бородин, соучредитель ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин и неустановленные лица. По версии следствия, Иванов и Бородин получили взятку во время проведения подрядных и субподрядных работ — она выражалась в оказании услуг имущественного характера. Стоимость работ оценивается более чем в 1 млрд руб.

Рената Валеева