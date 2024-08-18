Французские СМИ: скончался актер Ален Делон

Французский актер Ален Делон скончался в возрасте 88 лет, сообщает AFP.

Актер театра и кино, режиссер и сценарист наибольшую известность получил благодаря ролям в фильмах «Рокко и его братья» (1960), «На ярком солнце» (1960), «Самурай» (1967), «Двое в городе» (1973).

За свою карьеру актер был удостоен нескольких наград: премии «Сезар» за фильм «Наша история» и почетной премии Международного Берлинского кинофестиваля. В 2019 году на Каннском фестивале Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в кинематограф.

Рената Валеева