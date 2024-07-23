На КАМАЗе заявили, что не финансируют и не имеют договоров о партнерстве с питерским «Зенитом»

Фото: Максим Платонов

В ПАО «КАМАЗ» заявили о том, что организация не занимается финансированием питерского «Зенита». А также добавили, что нет и никаких партнерских договоренностей.

— ПАО «КАМАЗ» не финансирует и не имеет договоров о партнерстве с ФК «Зенит». Договор о партнерстве заключил наш дилер из Петербурга ТЦ «Восток», которому мы разрешили использовать наш бренд, — завили на КАМАЗе.

Футбольный клуб «Зенит» уже сотрудничал с ТЦ «Восток», который является официальным дилерским центром ПАО «КАМАЗ». Тогда в рамках договора команда принимала участие в тест-драйве автомобилей, а также в совместных рекламных активностях, сообщает пресс-служба предприятия.

Разиль Самигуллин