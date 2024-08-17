Сегодня в Казани стартовал конкурсный показ XI Фестиваля уличного кино

В Казани на Кремлевской набережной стартовал единственный в 2024 году конкурсный показ XI Фестиваля уличного кино. Мероприятие началось в 14.00 с показа внеконкурсной программы.

— В этом году мы отсмотрели более 800 короткометражек со всей страны, чтобы выбрать для вас семь лучших. За 11 лет многие из наших конкурсантов стали большими российскими режиссерами. Так и финалисты этого года — будущие звезды кино. У вас будет возможность увидеть их на самом начальном этапе, когда они еще молоды, не боятся экспериментировать и по-настоящему нуждаются в зрительской поддержке, — приводят организаторы слова генерального продюсера фестиваля Александра Щерякова.

Дальнейшие показы фильмов конкурсной программы можно будет увидеть в 19.30. Также будет устроено голосование для выявления лучшего фильма, в нем сможет принять участие любой желающий. Оно будет проходить при помощи подсвечивания понравившейся картины. Организаторы замерят уровень света и к сентябрю наградят победителя 1 млн рублей.

Напомним, с 29 июля по 3 августа в Альметьевске состоялся кинофестиваль «Каракуз фильм». За шесть дней зрители могли увидеть 27 фильмов и встретиться с 10 кинематографами из России, Казахстана и Кыргызстана.

Разиль Самигуллин