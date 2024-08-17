Доля евро и доллара во внешних расчетах России составила 17,6%
По итогам второго квартала доля евро и доллара в российской внешней торговле сократилась до 17,6%. Эти показатели впервые упали ниже 20%. В годовом выражении значение упало на 14,7%, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Снижение доли евро и доллара во внешней торговле наблюдается со странами Европы, в частности с Белоруссией. Также это можно заметить при расчетах с азиатскими государствами. Все чаще такие операции проходят с использованием национальных валют.
В начале августа председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила о том, что создание цифровой платежной платформы БРИКС находится в активной стадии подготовки. По ее словам, платформа «БРИКС Бридж» позволит обеспечить независимые взаиморасчеты между странами объединения.
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