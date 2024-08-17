ХК «Ак Барс» подал иск против петербургской компании из-за незаконного использования логотипа клуба
Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» подал иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области против компании «Видеолайн». Причиной иска стало незаконное использование логотипа клуба. Сумма требований составляет 100 тысяч рублей, сообщает «Коммерсантъ».
Иск был направлен спортивно-коммерческим предприятием «Татнефть — Ак Барс», которое, предположительно, продавало атрибутику с логотипом «Ак Барса» на своем сайте.
Это не первый случай защиты клубом своего бренда: в начале 2024 года «Ак Барс» отсудил у московской компании «Техник» 500 тыс. рублей за незаконное использование товарного знака akbars.
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