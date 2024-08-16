В сентябре китайские автомобили в России подорожают на 10%

Фото: Максим Платонов

В сентябре китайские автомобили в России подорожают на 10%. Такой рост цен на машины автодилеры связывают с проблемами в банковских расчетах между Китаем и Россией, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление ассоциации «Российские автомобильные дилеры».

В организации заявили, что переводы между Россией и Китаем идут 2 месяца, а иногда и вовсе возвращаются. Такие трудности увеличивают себестоимость доставки. Также возникающие сложности тормозят оборот средств, из-за чего продавцы автомобилей потеряли 8% своих вложений. Изменения цен стоит ожидать в том случае, если проблемы с переводами сохранятся с учетом повышения утилизационного сбора.

На этой неделе также стало известно, что китайская марка Zeekr, официально не представленная на российском рынке, заняла первое место по продажам в сегменте электромобилей за период с января по июль текущего года. За 7 месяцев 2024 года в России было продано 5 016 электромобилей Zeekr.

Разиль Самигуллин