Минюст внес еще пять организаций в реестр нежелательных

Минюст внес в реестр иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность в России является нежелательной, несколько новых компаний.

В их числе — Фонд имени Конрада Аденауэра*, Фонд MRR*, а также организации «Культурус»*, «Россия за решеткой»* и «За вашу и нашу свободу»*.

Согласно данным ведомства, Konrad-Adenauer-Stiftung e. V.* (Фонд имени Конрада Аденауэра), MRR-Fund gemeinnützige UG* (haftungsbeschränkt) (Фонд MRR) и Russland hinter Gittern e. V.* («Россия за решеткой») — германские организации. А Kulturus, z. s.*, Za vašu a našu svobodu, z. s.* («За вашу и нашу свободу») — чешские.

В июле подобный статус получили американский Фонд Карнеги* и нидерландская НПО The Moscow Times*.