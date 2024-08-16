К 16 августа в России аграрии собрали более 73 млн тонн зерна

Фото: Роман Хасаев

К 16 августа аграрии в России собрали более 73 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, качество собранного урожая в этом году лучше прошлогоднего, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление замминистра сельского хозяйства России Андрея Разина.

— На сегодняшний день в ходе уборочной кампании более 73 млн тонн уже намолочено. Уборка в этом году достаточно напряженная, погода вносит свои коррективы, но в целом темп нас удовлетворяет, — заявил глава ведомства журналистам на чемпионате России по пахоте.

Андрей Разин добавил, что урожай в 2024 году по качеству превосходит сборы прошлого года. Так, более 76% пшеницы можно отнести к 1-4 классам продовольственного качества. В Минсельхозе также сообщили, что, несмотря на сложные погодные условия, сохраняется прогноз на сбор зерна в текущем году.

В апреле Минсельхоз спрогнозировал, что объем сбора урожая зерновых в России в 2024 году может сократиться до 132 млн тонн по сравнению с 144,9 млн тонн в 2023 году, как указано в проекте Национального доклада о выполнении госпрограммы развития сельского хозяйства.

Разиль Самигуллин