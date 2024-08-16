Росфинмониторинг внес Киру Ярмыш** и Марию Певчих** в список террористов и экстремистов

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Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов главу ФБК* Марию Певчих** и бывшего пресс-секретаря Киру Ярмыш**. Об этом сообщило само ведомство.

Напомним, 25 июля бывший адвокат Илья Новиков** был включен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

