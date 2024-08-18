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В Татарстане выделили 38,7 млн рублей на ремонт объектов мелиорации

14:30, 18.08.2024
В Татарстане выделили 38,7 млн рублей на ремонт объектов мелиорации
Фото: Роман Хасаев

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана выделило 38,7 млн рублей на капитальный ремонт объектов мелиорации в рамках регионального проекта «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения». Соответствующий документ появился на сайте госзакупок.

В список ремонтируемых объектов вошли:

  • гидротехнические сооружения у села Большое Подберезье Кайбицкого района Татарстана, претендующего на статус самой красивой деревни России (на него направили 5,4 млн рублей);
  • гидротехнические сооружения у села Малые Атряси Тетюшского района республики (направили 33,3 млн рублей).

Ремонтные работы должны быть завершены до 30 ноября 2024 года.

В прошлом году на обновление объектов мелиорации в Татарстане потратили более 57,3 млн рублей, направленных в республику в рамках государственного субсидирования. В число объектов обновления вошли ГТС пруда у населенного пункта Уразбахтино Мамадышского района и магистральный трубопровод у села Бетьки Тукаевского района.

Дарья Пузикова

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