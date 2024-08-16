В Казани приступил к работе новый председатель Верховного суда Татарстана

Назначенный президентом РФ глава Верховного суда РТ Азат Гильмутдинов сегодня вышел на новую работу. По данным источников «Реального времени», он решил не ждать официального представления, а приступить к исполнению обязанностей сразу по окончании планового отпуска.



Новому председателю — 44 года, родом из Кукмора. В 2002 году закончил Казанский госуниверситет и приступил к работе в Авиастроительном суде Казани в качестве помощника судьи. Спустя семь лет сам облачился в мантию — с 2009 по 2014 отправлял правосудие в Московском райсуде Казани, затем еще пять — в Верховном суде республики. В 2019-м возглавил Зеленодольский горсуд. А в апреле этого года был рекомендован Высшей квалифколлегией судей РФ на пост главного судьи Татарстана.

В начале августа прошел кадровую комиссию при президенте РФ, а 13 августа был назначен по указу Владимира Путина главой Верховного суда республики.