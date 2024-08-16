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В Казани приступил к работе новый председатель Верховного суда Татарстана

12:14, 16.08.2024
В Казани приступил к работе новый председатель Верховного суда Татарстана
Фото: скриншот с сайта Зеленодольского горсуда

Назначенный президентом РФ глава Верховного суда РТ Азат Гильмутдинов сегодня вышел на новую работу. По данным источников «Реального времени», он решил не ждать официального представления, а приступить к исполнению обязанностей сразу по окончании планового отпуска.

Новому председателю — 44 года, родом из Кукмора. В 2002 году закончил Казанский госуниверситет и приступил к работе в Авиастроительном суде Казани в качестве помощника судьи. Спустя семь лет сам облачился в мантию — с 2009 по 2014 отправлял правосудие в Московском райсуде Казани, затем еще пять — в Верховном суде республики. В 2019-м возглавил Зеленодольский горсуд. А в апреле этого года был рекомендован Высшей квалифколлегией судей РФ на пост главного судьи Татарстана.

В начале августа прошел кадровую комиссию при президенте РФ, а 13 августа был назначен по указу Владимира Путина главой Верховного суда республики.

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