В России медалистами в этом году стали 17,5% одиннадцатиклассников: в Татарстане таких более 20%

Фото: Камиль Исмаилов

В этом году 17,5% одиннадцатиклассников стали медалистами «За особые успехи в учении». Это примерно каждый шестой выпускник, окончивший школу в 2024 году. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, передает «Интерфакс».

Медали «За особые успехи в учении» вручают за выдающиеся достижения в учебе. В 2023/24 учебном году выпускники школ впервые за 10 лет получили серебряные медали («За особые успехи в учении» II степени). Медали были вручены более чем 109 тыс. человек: 65,5 тыс. выпускников получили золотые медали, а 44,2 тыс. — серебряные.

Больше всего медалистов оказалось в Липецкой области и Башкортостане: каждый четвертый одиннадцатиклассник стал обладателем награды. Более 20% учеников удостоены медалей в таких регионах, как Белгородская, Волгоградская, Воронежская, Курская, Московская, Оренбургская, Ростовская, Самарская и Тульская области, республики Дагестан и Татарстан.



Напомним, раис Татарстана предположил наличие коррупционной составляющей в школах, где претендовавшие на медаль отличники не преодолели минимальный порог ЕГЭ.

Рената Валеева