Банк ЗЕНИТ увеличил ставки по вкладу в юанях до 6,5% годовых

Фото: предоставлено ПАО Банк ЗЕНИТ

Банк ЗЕНИТ улучшил условия по вкладу в юанях «Растущая луна». Открыть вклад можно от 10 тыс. до 1,5 млн юаней на срок 31, 61, 91, 181 или 367 дней. Продукт доступен к оформлению в офисах, в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн» и интернет-банке.

Максимальная доходность составит 6,5% годовых при размещении денежных средств на срок 367 дней. Клиенты могут перевести китайскую валюту во вклад с имеющегося счета или провести безналичную конвертацию в юани в отделениях банка. Пролонгация, пополнение и расходные операции не предусмотрены. В конце срока действия договора возврат вклада и выплата процентов осуществляются на текущий счет в безналичном порядке.

Также клиенты могут проводить конверсионные операции с наличным юанем, уточнить список офисов можно на сайте Банка ЗЕНИТ. Кроме того, доступна покупка и продажа китайской валюты по выгодному курсу в мобильном приложении «Зенит Онлайн».

Подробнее с условиями по вкладу можно ознакомиться на сайте Банка ЗЕНИТ.

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