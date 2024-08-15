Следком Татарстана возбудил уголовное дело по факту отравления в казанском кафе «Азу»

Фото: Динар Фатыхов

В Казани возбуждено уголовное дело после того, как пять посетителей и один работник кафе «Азу» заболели кишечной инфекцией.



— Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего, — передает пресс-служба Следкома Татарстана.

Потерпевшие почувствовали недомогание после посещения заведения 3 и 4 августа 2024 года и обратились в инфекционную больницу.

Ранее сотрудники Роспотребнадзора республики провели проверку в кафе и выявили многочисленные нарушения. Среди них:

обработка сырья и готовой продукции проводилась на одних и тех же столах;

нарушены условия хранения готовых продуктов и сырья;

неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние помещений;

отсутствие медосмотра у сотрудников.

Олег Исаков