Следком Татарстана возбудил уголовное дело по факту отравления в казанском кафе «Азу»
В Казани возбуждено уголовное дело после того, как пять посетителей и один работник кафе «Азу» заболели кишечной инфекцией.
— Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего, — передает пресс-служба Следкома Татарстана.
Потерпевшие почувствовали недомогание после посещения заведения 3 и 4 августа 2024 года и обратились в инфекционную больницу.
Ранее сотрудники Роспотребнадзора республики провели проверку в кафе и выявили многочисленные нарушения. Среди них:
- обработка сырья и готовой продукции проводилась на одних и тех же столах;
- нарушены условия хранения готовых продуктов и сырья;
- неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние помещений;
- отсутствие медосмотра у сотрудников.
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