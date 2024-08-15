Дублер трассы М-7 в Башкортостане введут в эксплуатацию к ноябрю 2024 года

Фото: Динар Фатыхов

Дублер трассы М-7 «Волга» в обход пяти населенных пунктов Башкортостана введут в эксплуатацию в ноябре 2024 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Росавтодора Романа Новикова.



Новиков отметил, что новая трасса будет иметь ширину в четыре полосы, а востребованность в ней возникнет не только среди жителей региона, но и у всех жителей страны.

— Благодаря высокому темпу работ запустить движение по четырем полосам планируется уже в ноябре этого года, синхронно с открытием многофункциональных зон дорожного сервиса, — сказал он. — Общая протяженность автотрассы Москва — Нижний Новгород — Казань — Екатеринбург составит около 1,6 тыс. км.



Неделю назад в Татарстане успешно завершили процесс надвижки моста через реку Каму в рамках строительства обхода Нижнекамска и Набережных Челнов. Этот проект является важным этапом в создании альтернативного маршрута для трассы М-7, который позволит снизить нагрузку на наиболее загруженный участок дороги.

Олег Исаков