Российские военные освободили населенный пункт Ивановка в ДНР

Фото: Максим Платонов

Российские военные освободили населенный пункт Ивановка, который находится в ДНР. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Минобороны России.

Напомним, в начале недели подразделения российских войск освободили населенный пункт Лисичное Донецкой Народной Республики. Российские военные удерживали инициативу на донецком направлении и успешно взламывали оборону противника.

На прошлой неделе Российские военные также освободили населенный пункт Сергеевка, который находится в ДНР. Также ими осуществляется продвижение в сторону Градовки.

Разиль Самигуллин