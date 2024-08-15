Российские военные освободили населенный пункт Ивановка в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Ивановка, который находится в ДНР. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Минобороны России.
Напомним, в начале недели подразделения российских войск освободили населенный пункт Лисичное Донецкой Народной Республики. Российские военные удерживали инициативу на донецком направлении и успешно взламывали оборону противника.
На прошлой неделе Российские военные также освободили населенный пункт Сергеевка, который находится в ДНР. Также ими осуществляется продвижение в сторону Градовки.
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