За минувшие сутки в 10 регионах России побороли 38 лесных пожаров

Фото: Максим Платонов

За прошедшие сутки в десяти регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица смогли ликвидировать 38 лесных пожаров.

Однако на данный момент продолжаются работы по тушению 185 возгораний в 11 регионах страны — в борьбе со стихией задействованы 3 667 человек, 356 единиц техники и 28 воздушных судов.

Посещение лесов при наличии режима ЧС строго запрещается. взято с официального канала Федерального агентства лесного хозяйства

Для стабилизации лесопожарной обстановки на территории Забайкальского края, республик Саха (Якутия), Тыва в регионы направлены 1 075 работников Федеральной «Авиалесоохраны» и спецучреждений по охране лесов.

На данный момент режим ЧС из-за лесных пожаров действует в пяти регионах, а особый противопожарный режим — в 58 субъектах России.