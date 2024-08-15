Агентству по страхованию вкладов отказали в апелляции по отмене сделки по продаже АО «Киви»

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Агентству по страхованию вкладов (АСВ) отказали в апелляции по отмене сделки по продаже АО «Киви». Решение было вынесено Девятым арбитражным апелляционным судом, который оставил в силе определение московского суда от 2 мая, сообщает «Интерфакс».

Напомним, в конце января группа Qiwi объявила о продаже российских активов, которые были объединены в АО «Киви», гонконгской компании Fusion Factor Fintech Ltd. Тогда их цена составила 23,75 млрд рублей, а в контур сделки вошли «Киви банк», Qiwi кошелек, Qiwi business, система денежных переводов Contact, Rowi, Realweb, Flocktory, «Таксиагрегатор», IntellectMoney и ряд других активов.

В феврале Центробанк России отозвал лицензию у «Киви банка», после этого в финансовой организации была введена временная администрация в лице АСВ. Позже агентство подало иск к владельцам АО «Киви», чтобы оспорить сделку по продаже организации, поскольку ранее заключенный договор мог быть оформлен с целью сокрытия имущества для дальнейшего взыскания из-за того, что Qiwi plc предвидело отзыв лицензии у банка.

В начале года АСВ выплатило вкладчикам «Киви банка» 880,3 млн рублей за два дня. Это составляет 20% объема страховой ответственности. Всего деньги получили 1 458 вкладчиков. Выплаты осуществил банк «Уралсиб».

Разиль Самигуллин