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ВТБ присоединит к себе «Почта Банк» в 2026 году

17:59, 14.08.2024
ВТБ присоединит к себе «Почта Банк» в 2026 году
Фото: Реальное время

В 2026 году банк ВТБ проведет сделку по присоединению «Почта Банка» — процесс уже одобрила Федеральная антимонопольная служба. Об этом на встрече с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым рассказал глава банка Андрей Костин, передает ТАСС.

По словам Костина, особый упор в новой стратегии развития банка будет сделан на работу в регионах, а отделения останутся в прежних помещениях почты.

— В 2026 году планируем присоединить «Почта Банк», сохранив сеть, как она есть, в отделениях почты. Мы такое решение уже согласовали с ФАС. И это большая сеть, в том числе в малых городах, в сельской местности. Будет бренд ВТБ, — сказал Костин, слова которого привела пресс-служба банка.

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