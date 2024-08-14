Казанцы могут проконсультироваться по вопросам качества детских товаров и школьных принадлежностей

Фото: Динар Фатыхов

Жители Казани, у которых есть вопросы о качестве и безопасности детских товаров или школьных принадлежностей, могут обратиться за помощью к специалистам. До 25 августа работает горячая линия, где на вопросы горожан ответят сотрудники Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

Единый консультационный центр ведомства принимает звонки круглосуточно по телефону +7 (800) 555-49-43. Консультационный центр для потребителей работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 (кроме выходных и праздничных дней). Звонки принимаются по телефону +7 (843) 221-90-16.

Также казанцы могут обратиться в Управление Роспотребнадзора по телефону +7 (843) 273-15-83. Здесь звонки принимаются с 10:00 до 17:00 с понедельника по четверг, а в пятницу — с 10:00 до 15:45.

Напомним, к 1 сентября в России предложили продавать типовые букеты по фиксированной цене. С соответствующей инициативой выступил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.

