К 1 сентября в России предложили продавать типовые букеты по фиксированной цене

Фото: Максим Платонов

К 1 сентября в России предложили продавать типовые букеты по фиксированной цене. С соответствующей инициативой выступил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. По его мнению, данные меры помогут избежать необоснованного завышения цен на цветы и букеты в преддверии Дня знаний, сообщает RT.

— К сожалению, повышенный спрос на цветы провоцирует многих недобросовестных продавцов к завышению розничной отпускной стоимости, созданию искусственного ажиотажа и дефицита, — добавил Михаил Ветров. Он предлагает создать государственный мониторинг для предотвращения завышения цен на букеты.

В этом году жители России к последнему звонку потратили на букеты 2 млрд рублей. Заметно изменилась и стоимость букетов. Средняя цена букета из роз выросла за год на 7% — до 536 рублей.

Разиль Самигуллин