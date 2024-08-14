Россия вышла из Рамочной конвенции о защите нацменьшинств

Фото: Динар Фатыхов

Россия больше не состоит в Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств. Соответствующее заявление МИД России опубликовано на портале правовой информации.

Конвенция была подписана от имени России в Страсбурге 28 февраля 1996 года и ратифицирована 18 июня 1998 года. Согласно заявлению российского МИДа, ее действие было прекращено 1 августа.

В конце 2023 г. президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона, предлагающего денонсировать Рамочную конвенцию о защите нацменьшинств. В отзыве кабмина на законопроект указывалось, что документ предусматривает прекращение действия этой конвенции для России «с целью избежания дискриминационного отношения к РФ в рамках предусмотренного указанной рамочной конвенцией мониторингового механизма, а также в связи с прекращением членства РФ в Совете Европы».

Было также отмечено, что денонсация конвенции не приведет к снижению конституционных гарантий прав нацменьшинств.

Рената Валеева