Россия вышла из Рамочной конвенции о защите нацменьшинств
Россия больше не состоит в Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств. Соответствующее заявление МИД России опубликовано на портале правовой информации.
Конвенция была подписана от имени России в Страсбурге 28 февраля 1996 года и ратифицирована 18 июня 1998 года. Согласно заявлению российского МИДа, ее действие было прекращено 1 августа.
В конце 2023 г. президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона, предлагающего денонсировать Рамочную конвенцию о защите нацменьшинств. В отзыве кабмина на законопроект указывалось, что документ предусматривает прекращение действия этой конвенции для России «с целью избежания дискриминационного отношения к РФ в рамках предусмотренного указанной рамочной конвенцией мониторингового механизма, а также в связи с прекращением членства РФ в Совете Европы».
Было также отмечено, что денонсация конвенции не приведет к снижению конституционных гарантий прав нацменьшинств.
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