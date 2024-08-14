Четыре игрока системы «Ак Барса» вызваны в молодежную сборную России по хоккею

Фото: Динар Фатыхов

Тренерский штаб молодежной сборной России по хоккею объявил состав на предстоящий турнир имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге.

Соревнования пройдут с 22 по 29 августа с участием шести команд. Помимо российской сборной на турнире выступят казанский «Ак Барс», питерский «СКА», китайский «Куньлунь», «Сочи» и череповецкая «Северсталь».

Всего в состав «молодежки» вошли 26 хоккеистов. Ростер составлен преимущественно из игроков команд, выступающих на турнире.

Так, 12 хоккеистов приглашены из «СКА», 6 из «Сочи», 4 из «Ак Барса». Также в сборной имеются игроки из «Югры», АКМ, «Северстали» и «Лады». В частности, из «Ак Барса» вызваны защитник Степан Терехов и три форварда — Артур Бровкин, Денис Комков и Кирилл Крутов.

Возглавляет молодежную сборную России Николай Воеводин. В число его помощников входят Максим Семенов, Алексей Давыдов (тренер вратарей) и Александр Кофанов (тренер по ОФП).

Напомним, сборные России отстранены от международных соревнований по хоккею из-за санкций.

Состав молодежной сборной России на турнир имени Николая Пучкова:

Вратари: Евгений Волохин («Югра»), Егор Заврагин («Сочи»), Денис Попов (АКМ).



Защитники: Егор Зеленов, Иван Ремезовский, Владислав Сапунов, Егор Шеховцов (все — СКА), Семен Ибрагимов, Максим Федотов (оба — ХК «Сочи»), Арсений Коромыслов, Егор Морозов (оба — «Лада»), Степан Терехов («Ак Барс»), Макар Фомин («Северсталь»).



Нападающие: Артур Бровкин, Денис Комков, Кирилл Крутов (все — «Ак Барс»), Иван Демидов, Матвей Короткий, Григорий Кузьмин, Иван Кузьмин, Даниил Лазутин, Владислав Романов, Семен Синяткин, Кирилл Танков (все — СКА), Артемий Кузнецов, Дмитрий Уткин, Илья Федотов (все — ХК «Сочи»), Глеб Петров (АКМ).

Зульфат Шафигуллин