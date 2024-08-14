На Солнце вновь произошла сильная вспышка

Фото: Динар Фатыхов

На стороне Солнца, которая направлена к Земле произошла новая мощная вспышка. Однако сейчас нет информации о выбросе вещества, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева.

— На Солнце новая вспышка X уровня — точно на линии Солнце — Земля. По данным космических средств слежения, на Солнце примерно в 9.40 утра по московскому времени зарегистрирован новый взрыв высшего балла, по предварительной оценке, уровня X1.1, — заявил эксперт.

Он добавил, что взрыв произошел на северной стороне Солнца, что является аномалией для текущего солнечного цикла, поскольку обычно активность звезды наблюдалась к югу от экватора. В настоящий момент центр всплеска энергии находится точно на линии Солнце — Земля или же в центре видимого солнечного диска. В случае выброса вещества от этой области влияние на планету будет максимальным и неизбежным.

Сергей Богачев рассказал, что сам факт выброса массы пока не подтвердился, поскольку за короткое время это определить невозможно. Однако вещество можно будет заметить в течение одного-двух часов после того, как оно удалится от звезды. Эксперт добавил, что в настоящий момент геомагнитная обстановка Земли является умеренно стабильной.

Напомним, аналогичные сильные взрывы на Солнце были зафиксированы учеными 5 августа. Тогда произошло две мощные вспышки класса Х, они были вызваны непрерывной канонадой из вспышек М-класса.

Разиль Самигуллин