Ученые зафиксировали на Солнце две мощные вспышки класса Х

Фото: Максим Платонов

Ученые зафиксировали на Солнце две мощные вспышки класса Х. По мнению специалистов, это явление с малой вероятностью может коснуться магнитосферы Земли. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление руководителя Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергея Богачева.

— Событие, которое ожидалось вот-вот, но никак не происходило, все же произошло. Непрерывная канонада из вспышек М-класса (4-й уровень по 5-балльной шкале) все-таки привела к началу взрывов высшего, 5-го уровня, — сказал Сергей Богачев.

Он добавил, что на Солнце произошло сразу две такие вспышки. Сначала вспышка уровня X1.7 с максимумом в 16.40 мск и второй взрыв с пиком между 18.30 и 18.50. Предварительный балл второй вспышки — X1.2.

14 июля на Солнце также произошло несколько мощных вспышек. Одна из них была высочайшего класса Х. Вспышку X1.3 зарегистрировали в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3738 (S12W39). Она продолжалась 29 минут.

Разиль Самигуллин