Мостовой оценил шансы «Рубина» в матче с «Зенитом» в Кубке России

Фото: Динар Фатыхов

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о перспективах «Рубина» в матче против «Зенита» в Кубке России. По словам эксперта, у команды Рашида Рахимова мало шансов на победу, даже если питерцы выйдут не основным составом.

— Сейчас «Зенит» выглядит фаворитом любого матча. Команда тотально всех превосходит внутри страны этим летом. И я не вижу, за счет чего питерцам может оказать сопротивление «Рубин» с его нынешними проблемами. Даже если «Зенит» опять выйдет на кубковый матч не основным составом. Очки он может потерять только, если слишком расслабится, — приводят слова Мостового «Известия».

Ранее сообщалось, что в составе «Зенита» игру с «Рубином» пропустят защитник Нурали Алип и полузащитник Вендел. Оба футболиста травмированы и не смогут принять участие в кубковом матче.

В нынешнем сезоне «Рубин» и «Зенит» уже встречались в рамках чемпионата России. В конце июля питерцы победили в Казани со счетом 4:0. Голы в составе победителей забили Глушенков, Касьерра, Педро и Изидор.

Сегодня матч в Казани между «Рубином» и «Зенитом» начнется в 17.15 мск. Прямая трансляция встречи — на телеканале «Матч ТВ».

Зульфат Шафигуллин