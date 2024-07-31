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Экономика

На 1 июля долг по налогам в консолидированный бюджет Татарстана составил 11,2 млрд рублей

10:14, 31.07.2024
На 1 июля долг по налогам в консолидированный бюджет Татарстана составил 11,2 млрд рублей
Фото: Максим Платонов

Долг по налогам в консолидированный бюджет Татарстана на 1 июля составил 11,2 млрд рублей. По сравнению с январем снижение данных показателей составило 0,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минфина республики.

Минфин Татарстана провел совещание с целью урегулировать долг по налоговым платежам, а также по арендной плате за имущество и земельные участки.

Две недели назад Минфин Татарстана также заявил, что государственный долг региона за июнь 2024 года сократился на 333,7 млн рублей и на 1 июля составил 109,9 млрд рублей. Основную часть госдолга республики составляют обязательства по федеральным бюджетным кредитам — 100,9 млрд рублей.

Разиль Самигуллин

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Экономика Татарстан

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