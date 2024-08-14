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Экономика

Депутат предложил увеличить в 10 раз штраф за неправильную парковку электросамокатов

10:04, 14.08.2024
Депутат предложил увеличить в 10 раз штраф за неправильную парковку электросамокатов
Фото: Максим Платонов

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил увеличить в 10 раз штраф за неправильную парковку самокатов. Об этом сообщает «Агентство городских новостей Москва».

На сегодня штраф за неправильную парковку электросамоката составляет 500 рублей, его хотят поднять до 5 тысяч.

По мнению Гусева, необходимо создать специальные парковки для электросамокатов и десятикратно увеличить штраф за нарушение правил размещения средств индивидуальной мобильности.

Инициатива появилась после того, как в Сети распространилось видео, на котором пара едет вдвоем на электросамокате вместе с ребенком за спиной по Третьему транспортному кольцу в Москве. Нарушителей нашли по камерам и номеру транспорта. Им выписали штраф, а дело взяла под контроль прокуратура.

Напомним, недавно в России предложили увеличить штраф за езду на самокате вдвоем или передачу руля детям до 100 тысяч рублей.

Олег Исаков

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