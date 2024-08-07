В России предложили увеличить штраф до 100 тысяч рублей за езду на самокате вдвоем и передачу руля детям

Фото: Динар Фатыхов

В России предложили увеличить штраф за езду на самокате вдвоем и передачу руля детям до 100 тысяч рублей. Данную инициативу озвучил Московский департамент транспорта операторам сервиса аренды, сообщает Интерфакс.

— В адрес операторов сервисов аренды было направлено письмо с предложением увеличить штрафы за езду вдвоем и передачу руля детям до 100 тыс. рублей. Такие штрафы уже действуют в отношении пользователей каршеринга, — говорится в сообщении, опубликованном в социальных сетях департамента.

Данное предложение было озвучено после того, как семейная пара с ребенком каталась на одном самокате. На видео родители нарушили сразу несколько правил, а именно езду на одном самокате с ребенком и поездку втроем по проезжей части.

Напомним, с начала сезона самокатов в Казани заблокировано 1,8 тысячи аккаунтов взрослых пользователей сервиса проката электросамокатов. Это те пользователи, которые регулярно нарушают правила дорожного движения при использовании СИМ.

Разиль Самигуллин