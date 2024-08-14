Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест украинца по делу о подрывах «Северных потоков»

Фото: Динар Фатыхов

Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест гражданина Украины, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток — 2». Об этом стало известно благодаря совместному расследованию, которое провели издания Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD. Напомним, что взрывы произошли 26 сентября 2022 года.



По информации немецких СМИ, в организации диверсии подозревают троих украинских инструкторов по дайвингу. Однако ордер на арест пока выдан только на одного из них. Все трое уже покинули территорию Германии. При этом немецкие следователи предполагают, что к взрывам могут быть причастны шесть человек: пять мужчин и одна женщина.



В ходе расследования правоохранители пришли к выводу, что к взрывам могли быть причастны профессиональные водолазы.

Согласно их версии, группа подозреваемых преодолела путь через несколько стран, прежде чем совершить преступление. Затем дайверы нырнули на дно моря и прикрепили взрывные устройства к трубопроводам.

В ходе расследования правоохранители пришли к выводу, что к взрывам могли быть причастны профессиональные водолазы. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Стоит отметить, что в начале июня этого года Генпрокуратура России обратилась к компетентным органам США, Германии, Франции и Кипра с дополнительными запросами в рамках расследования дела о террористических актах на газопроводах «Северный поток».