Генпрокуратура России направила дополнительные запросы по делу о терактах на «Северных потоках»

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Генеральная прокуратура Российской Федерации обратилась к компетентным органам США, Германии, Франции и Кипра с дополнительными запросами в рамках расследования дела о террористических актах на газопроводах «Северный поток». Об этом сообщило РИА «Новости».

Как заявили в ведомстве, органы власти указанных стран не провели должного расследования обстоятельств финансирования этих терактов. В частности, Германия не выполняет международные обязательства по сотрудничеству с Россией.

Все эти страны являются участниками международных антитеррористических конвенций, поэтому Генпрокуратура обратила внимание на необходимость исполнения обязательств по этим документам.

Напомним, Швеция объявила о завершении расследования взрывов на «Северных потоках». По их словам, установить подозреваемых не удалось.