«Рубин» сыграет в Казани с «Зенитом» в матче Кубка России по футболу
Сегодня «Рубин» сыграет с «Зенитом» в рамках второго тура группового раунда Кубка России Пути РПЛ. Встреча состоится в 17.15 мск в Казани.
Для команд этот матч станет вторым очным поединком в сезоне. Ранее «Рубин» в домашнем матче РПЛ крупно уступил питерцам со счетом 0:4.
В составе «Зенита» из-за травм не смогут сыграть защитник Алип и полузащитник Вендел.
Обе команды выиграли свои первые матчи в группе. В стартовом кубковом матче «Рубин» обыграл дома «Акрон» со счетом 4:0. «Зенит» ранее переиграл в Питере воронежский «Факел» — 3:0.
Прямая трансляция матча «Рубин» — «Зенит» в Кубке России пройдет на канале «Матч ТВ» в 17.15 мск.
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