«Факел» рассматривает перенос матча с «Рубином» в Москву

Фото: Динар Фатыхов

Воронежский футбольный клуб «Факел», выступающий в РПЛ, рассматривает возможность проведения домашних матчей без зрителей. Также обсуждается перенос игр в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона.

Изменения могут коснуться ближайших игр, включая кубковый матч с казанским «Рубином». Он должен состояться на воронежском стадионе во вторник, 27 августа.

Матч пятого тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ) между футболистами «Факела» и «Спартака» перенесли из Воронежа в Москву.

— В связи с решением администрации Воронежской области о проведении всех спортивных мероприятий без зрителей футбольный клуб «Факел» обратился в Российскую премьер-лигу с предложением об обмене домашними матчами со «Спартаком». Клуб и РПЛ поддержали эту инициативу, поэтому игра пятого тура между этими командами пройдет в Москве на «Лукойл Арене». Изменение в графике матчей было согласовано президентом Российской премьер-лиги и утверждено президентом Российского футбольного союза. Со своей стороны хочу поблагодарить все вовлеченные стороны за то, что команды смогут сыграть при поддержке трибун, мы продолжаем следить за ситуацией для принятия дальнейших решений о домашних матчах «Факела», — сказал президент РПЛ Александр Алаев