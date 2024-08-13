Жители пожаловались на стихийную свалку в Лениногорском районе Татарстана

Фото: Мария Зверева

В Лениногорском районе Татарстана образовалась стихийная свалка. Она находится рядом с недействующим мусорным полигоном около села Старая Письмянка и занимает уже 4 тыс. кв. м. Об этом стало известно экологам, которые направили предостережение на устранение свалки в письмянское сельское поселение, рассказали «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Предостережение не было выполнено в срок, поэтому была направлена претензия. Когда и она осталась без внимания, экологи подготовили исковое заявление в Лениногорский городской суд. Глава поселения после предостережения экологов обратился в районный исполком с просьбой выделить средства на ликвидацию свалки.

По словам представителей исполкома, несмотря на начало работ по ликвидации свалки, жители продолжают свозить туда мусор. Крупногабаритные отходы не входят в зону ответственности регионального оператора, и люди вынуждены оставлять их на стихийной свалке из-за отсутствия других вариантов. Некоторые жители ездят в соседние города — Альметьевск и Бугульму, чтобы избавиться от мусора, но большинство все же везет отходы на стихийную свалку.

Подрядчики очистят только половину свалки за 2 года. Договор предусматривает вывоз около 2 000 тонн мусора. В исполкоме признают, что проблема утилизации отходов актуальна для многих жителей Лениногорского района и предприятий.

На сегодняшний день лицензия по оказанию услуг, сбору и хранению мусора получена. Сейчас ведутся работы по согласованию тарифа. В июле был заключен договор с подрядной организацией, которая будет осуществлять вывоз мусора. На этот год сумма составила 2,5 миллиона рублей, а объем мусора — порядка 1 810 тонн.

