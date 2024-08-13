В Совете Федерации заявили о необходимости спортивного суверенитета России

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России нужно добиваться спортивного суверенитета, который нельзя путать с самоизоляцией. Такую точку зрения озвучил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

По его словам, у России есть все необходимые ресурсы, в том числе природно-климатические, для данного суверенитета.

— Мы сейчас начали понимать, что нам необходим спортивный суверенитет. Только не надо суверенитет, и спортивный в том числе, путать с самоизоляцией. Это просто разные вещи. Суверенитет отличает то, что та или иная страна, то или иное государство само принимает те или иные решения, — цитирует сенатора ТАСС.

Напомним, с весны 2022 года большинство международных спортивных федераций отстранили российских спортсменов из-за санкций. В связи с этим Россию на прошедших в августе Олимпийских играх представляли лишь 15 атлетов. Все они выступали в качестве нейтральных спортсменов.

Зульфат Шафигуллин