Президент России назначил новых судей в районах Казани и Татарстана
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей федеральных судов и представителей президента в квалификационных коллегиях судей субъектов страны.
В Татарстане судьями назначены:
- Айдар Сулейманов — судья Агрызского районного суда;
- Алена Наумова и Булат Шарафутдинов — судьи Кировского районного суда Казани;
- Лейсан Закирова — судья Пестречинского районного суда;
- Руслан Байбиков и Наиля Марданова — судьи Приволжского районного суда Казани.
Тем же указом он назначил главу Верховного суда Татарстана — им стал Азат Гильмутдинов. Подробнее — в материале «Реального времени».
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