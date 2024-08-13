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Президент России назначил новых судей в районах Казани и Татарстана

15:55, 13.08.2024
Президент России назначил новых судей в районах Казани и Татарстана
Фото: Мария Зверева

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей федеральных судов и представителей президента в квалификационных коллегиях судей субъектов страны.

В Татарстане судьями назначены:

  • Айдар Сулейманов — судья Агрызского районного суда;
  • Алена Наумова и Булат Шарафутдинов — судьи Кировского районного суда Казани;
  • Лейсан Закирова — судья Пестречинского районного суда;
  • Руслан Байбиков и Наиля Марданова — судьи Приволжского районного суда Казани.

Тем же указом он назначил главу Верховного суда Татарстана — им стал Азат Гильмутдинов. Подробнее — в материале «Реального времени».

Рената Валеева

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