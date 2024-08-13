Более половины россиян заявили о желании сменить профессию

Фото: Максим Платонов

Более половины россиян признались, что изменили бы сейчас свое решение о выборе профессии. Согласно опросу «Работа.ру» и «Подработка», результаты которого сообщает «Газета.ru», 62% опрошенных хотели бы сменить место работы.

Согласно результатам опроса, 56% респондентов желали бы не только сменить профессию, но и вообще сферу деятельности. Из них 15% хотели бы открыть свой бизнес, а 14% — просто перейти на другую работу.

Еще 10% опрошенных изменили бы только профессию, а 3% задумывались о том, чтобы вовсе не работать. Остальные 2% предложили другие варианты изменений. Максим Платонов / realnoevremya.ru

45% участников опроса при выборе профессии в первую очередь руководствовались своими увлечениями и интересами. На втором месте по значимости оказалась оплата труда, которую назвали 28% опрошенных, а на третьем — востребованность профессии на рынке труда, которую выбрали 26% респондентов.

На днях стало известно, что большинство россиян назвали эмпатию главным качеством руководителя. Так, 73,1% участников опроса посчитали отзывчивость ключевым фактором в работе начальника. Профессионализм руководителя больше всего оценили 67,9%, навыки организации — 64,2%, поддержку карьерного роста сотрудников — 57,9%.

Олег Исаков