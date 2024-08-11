Большинство россиян назвали эмпатию главным качеством руководителя

Фото: Максим Платонов

Эмпатия стала главным качеством, которое россияне ценят в руководителях. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провели «HR Lab. — Лаборатории HR Инноваций» и платформа «Академия здоровья» для аналитического центра «АльфаСтрахование».

73,1% участников опроса считают отзывчивость ключевым фактором в работе начальника. Профессионализм руководителя больше всего ценят 67,9%, навыки организации — 64,2%, поддержку карьерного роста сотрудников — 57,9%. А 52,3% респондентов говорят о том, что начальство должно материально поддерживать коллектив.

Также среди важных качеств руководителя респонденты отметили максимальное внимание к работе (49,6%), умение вовремя доносить информацию до коллектива (44,2%), вежливость (39,4%), избегание штрафов (33,2%) и умение организовать повышение квалификации сотрудников (28,2%).

Однако не все руководители соответствуют ожиданиям своих подчиненных. Начальники 56,1% участников опроса не отвечали потребностям коллектива. 42,3% респондентов сталкивались с непрофессиональным управлением, а 33,8% — с жестким подходом, который приводил к увольнениям.

Полностью довольны руководством оказались 37,2% опрошенных. Еще 42,2% участников исследования оно относительно устраивает. 10,7% равнодушно относятся к начальству и просто выполняют свою работу.

Напомним, наиболее распространенной мотивацией для служебного роста стало увеличение дохода — его назвали 78% участников исследования. Кроме того, опрошенные хотели бы осуществлять свои идеи (42%) и руководить командой (29%).

Дарья Пузикова