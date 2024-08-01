В Татарстане на установку стелы при въезде в Высокогорский район выделят почти 6 млн рублей

В Татарстане на установку стелы при въезде в Высокогорский район выделят почти 5,9 млн рублей. Заказчиком тендера выступает исполком района. Согласно контракту, работы должны быть выполнены до 1 ноября 2024 года с момента заключения договора.

По контракту исполнитель обязуется выполнить работы по созданию и установке стелы. Так, в основании конструкции будет находиться ленточно-свайный фундамент с армированием.

Внутренний металлокаркас будет состоять из профильных труб, из листовой стали с антикоррозийным покрытием. Также в сооружении крепление к фундаменту должно быть осуществлено с помощью распорных анкеров. В соглашении отмечается, что гарантия качества выполненных работ составляет 36 месяцев с даты подписания документов о приемке.

В начале года стало известно, что в Высокогорском районе на содержание автомобильных дорог выделено более 27,7 млн рублей. Средства пойдут на улучшение следующих дорог: Сухая Река — Берновые Ковали, Сухая река — Берновые Ковали — Семиозерка, подъезд к с. Шигали, подъездная автодорога к новым микрорайонам с. Шигали, две автодороги в новом микрорайоне с. Шигали. Их общая протяженность составляет 22,105 км.

Разиль Самигуллин