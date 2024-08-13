Рустам Минниханов обсудил с Минсельхозом Малайзии вопросы сотрудничества в аграрной сфере
Раис Татарстана в рамках деловой поездки провел встречу с министром сельского хозяйства и продовольственной безопасности Малайзии Мохамадом Сабу.
В ходе собрания стороны обсудили вопросы сотрудничества между Россией и Малайзией в области сельского хозяйства, передает пресс-служба раиса Татарстана.
Мохамад Сабу поблагодарил Рустама Минниханова за гостеприимство, с которым встретили делегацию из Малайзии на форуме. В свою очередь, раис Татарстана отметил, что Малайзия является надежным торговым партнером России.
— Выражаю вам благодарность за гостеприимство, с которым встретили нашу делегацию на KazanForum. Была прекрасная программа, — сказал министр.
Рустам Минниханов также рассказал, что сельское хозяйство республики полностью обеспечивает население основными видами качественной продукции.
Среди субъектов России Татарстан занимает 1-е место по производству молока, находится в первой десятке по производству мяса скота и птицы на убой. Кроме того, в республике сосредоточено крупнейшее в стране поголовье крупного рогатого скота.
По итогам переговоров Рустам Минниханов заключил, что Татарстан готов поставлять в Малайзию широкий спектр продукции.
Незадолго до этой встречи раис республики пригласил малазийских бизнесменов принять участие в KazanForum.
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