Рустам Минниханов обсудил с Минсельхозом Малайзии вопросы сотрудничества в аграрной сфере

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана в рамках деловой поездки провел встречу с министром сельского хозяйства и продовольственной безопасности Малайзии Мохамадом Сабу.

В ходе собрания стороны обсудили вопросы сотрудничества между Россией и Малайзией в области сельского хозяйства, передает пресс-служба раиса Татарстана.

Мохамад Сабу поблагодарил Рустама Минниханова за гостеприимство, с которым встретили делегацию из Малайзии на форуме. В свою очередь, раис Татарстана отметил, что Малайзия является надежным торговым партнером России.

— Выражаю вам благодарность за гостеприимство, с которым встретили нашу делегацию на KazanForum. Была прекрасная программа, — сказал министр.

Рустам Минниханов подчеркнул важность активной работы над совместными инвестиционными проектами. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Рустам Минниханов также рассказал, что сельское хозяйство республики полностью обеспечивает население основными видами качественной продукции.

Среди субъектов России Татарстан занимает 1-е место по производству молока, находится в первой десятке по производству мяса скота и птицы на убой. Кроме того, в республике сосредоточено крупнейшее в стране поголовье крупного рогатого скота.

По итогам переговоров Рустам Минниханов заключил, что Татарстан готов поставлять в Малайзию широкий спектр продукции.

Незадолго до этой встречи раис республики пригласил малазийских бизнесменов принять участие в KazanForum.