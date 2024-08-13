В Приволжском районе Казани ограничат движение по ряду улиц

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С 21 августа по 21 октября в Приволжском районе Казани будет ограничено движение по ряду улиц в связи с проведением работ по закольцовке газопровода. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

С 21 августа по 8 сентября движение будет перекрыто:

по ул. Двинской в районе дома №19 на Оренбургском тракте (с 8 часов 21 августа до 17 часов 8 сентября);

по ул. Горной в районе дома №9 (с 8 часов 22 августа до 17 часов 8 сентября);

по ул. Двинской в районе домов №2а и №11а (с 8 часов 22 августа до 17 часов 8 сентября).

С 9 сентября по 21 октября движение будет перекрыто:

по ул. Двинской в районе съезда на Танковое кольцо;

по ул. 2-й Туринской в районе съезда на Танковое кольцо;

по ул. 2-й Туринской до поворота на ул. Танковую (частичное закрытие проезжей части);

по ул. 2-й Туринской в районе здания №12а (блок К) по ул. Карбышева;

по ул. 2-й Туринской в районе здания №72 по ул. Карбышева;

по ул. 2-й Туринской в районе здания №64 (корп. 2) по ул. Карбышева.

Ограничение движения вводится для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения работ.

Напомним, что с 17 августа до 18 августа в Приволжском районе будет временно прекращена подача воды по нескольким адресам. Отключение связано с подключением объекта по улице Модельной, 2б, к централизованным сетям водоснабжения.



Анастасия Фартыгина