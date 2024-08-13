Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов в одном из общежитий Казани

Фото: Максим Платонов

Руководитель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления ведомства по Татарстану Валерию Липскому доложить ему о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту нарушения прав жильцов в одном из общежитий Казани. Исполнение требования будет контролироваться в центральном аппарате надзорного ведомства, сообщает информационный центр СК России.

Уголовное дело было возбуждено по факту обрушения потолочных перекрытий общежития по улице Декабристов в городе Казани. Инцидент произошел после проведения ремонта кровли здания. В результате происшествия пострадавших нет.

На прошлой неделе Александр Бастрыкин также поручил Валерию Липскому доложить ему о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества. Прокуратура Татарстана провела проверку, в результате которой выяснилось, что неустановленное лицо под предлогом выполнения строительных работ похитило у местного жителя 110 тыс. рублей.

Разиль Самигуллин